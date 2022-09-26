Все приложения холдинга VK исчезли из App Store

«Код Дурова»: все приложения холдинга VK исчезли из App Store

Все приложения холдинга VK исчезли из App Store, сообщает «Код Дурова» в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что после удаления приложения ВКонтакте для iOS также пропали и другие приложения из экосистемы соцсети — VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.

Кроме того, из магазина приложений удалены программы всей экосистемы холдинга VK, в том числе и почта Mail․ru.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы», которое включает новую камеру с поддержкой 60 FPS, Full HD, а также дополнительные фильтры и эффекты.