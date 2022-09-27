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Юрист рассказал об изменениях для пенсионеров в 2023 году

Юрист Соловьев: центры реабилитации пенсионеров выделят в подразделения с 2023 года

Фото: Unsplash

заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев рассказал, что в следующем году Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в «Фонд пенсионного и социального страхования России». При этом функции прежних организаций останутся.

«Из нового: центры реабилитации будут выделены в отдельные подразделения, а прием граждан будет вестись в единых клиентских службах», — добавил он.

Юрист отметил, что Минтруд России создал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023-2025 годы. Предполагается, что она будет расти в среднем на 6,8 процента в год, а к 2025 году ее средний размер достигнет 24 477 рублей. Кроме того, увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии, а индексацию выплат работающего пенсионера пересчитают.

Также с 1 января 2023года при потере кормильца пенсионные выплаты назначат в беззаявительном порядке на основе данных реестров ЗАГС и сведений, передаваемых ПФР.

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Марина Совина
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