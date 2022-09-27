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Силовики задержали главу охранявшего школу в Ижевске ЧОПа

В Ижевске задержали директора ЧОП, охранявшегося атакованную в Ижевске школу

Фото: Telegram-канал «Zvezdanews»

В Ижевске силовики задержали директора частного охранного предприятия (ЧОПа), охранявшего атакованную в Ижевске школу. Об этом во вторник, 27 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Zvezdanews.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку и выявили многочисленные нарушения в деятельности организации. В частности выяснилось, что погибшие в результате нападения на школу россиянина Артема Казанцева охранники-пенсионеры были оформлены не официально. Задержанному руководителю организации грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее 27 сентября сообщалось ,что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать оценку действиям должностных лиц после стрельбы в Ижевске.

Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Он покончил с собой.

Владимир Седов
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