Парикмахеры назвали тренды в прическах на зиму

Парикмахер Гай Танг: в зимнем сезоне будут актуальны медные оттенки волос

Парикмахеры Гай Танг и Дэвид Лопес назвали тренды в прическах на зиму. Соответствующая подборка появилась на сайте британской версии журнала Elle.

В грядущем сезоне, в первую очередь, будут актуальны насыщенные медные оттенки, а также окрашивание волос в технике «зимняя блондинка». «Блондинки, скорее всего, станут немного темнее, добавив к своим прядям карамельные и бежевые тона», — рассказал Танг.

Помимо прочего, в списке трендов оказались косая челка, которая была особенно популярна в начале нулевых, стрижка ежик и глянцевые пряди. В последнем случае, отметил стилист Лопес, тренд стал модным благодаря стремлению многих девушек к здоровым волосам.

В заключение специалисты рекомендовали присмотреться к объемным локонам в стиле 1990-х годов, окрашиванию «темный шоколад» и ободкам, которые в последнее время часто носит модель Белла Хадид.

В июле модные редакторы журнала Glamour и парикмахер Тина Фейри назвали модную прическу, которая не требует укладки. По их мнению, актуальность обрел так называемый скандинавский боб.