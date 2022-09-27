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53-летняя супермодель снялась в рекламе нижнего белья

53-летняя супермодель Хелена Кристенсен снялась в рекламе нижнего белья Coco de Mer Icons

Фото: @helenachristensen

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен показала тело в нижнем белье и вызвалась споры в сети. Соотвествующие фото приводит издание Daily Mail.

53-летняя манекенщица приняла участие в рекламной кампании модного бренда Coco de Mer Icons. Так, знаменитость снялась в прозрачных кружевных комплектах, состоящих из бюстгальтеров и трусов. Кроме того, Кристенсен примерила шелковое боди с V-образным декольте и чулки. При этом визажисты подвели глаза модели черным карандашом, а на губы нанесли красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную прическу, а в некоторых образах — собрали их в хвост.

Многие поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она была, вероятно, самой красивой от природы супермоделью», «Вау! Красиво и сексуально», «У нее все еще фантастическая фигура!», «Хороша для своих 53», «Самая красивая из супермоделей наряду с Наоми Кэмпбелл», — высказывались они.

В то же время были и те читатели издания, которые не оценили данную фотосессию, отметив, что Кристенсен необходимо отказаться от подобных съемок в силу своего возраста. «Она красивая и отличная модель, но мы все знаем, насколько эти снимки сильно отфотошоплены», «Грим не помог ей. Ужасные фото», «Почему женщины в преклонном возрасте позируют в нижнем белье?», «Что она сделала со своим лицом? Она была так естественно красива, а сейчас выглядит странно», «Выглядит неплохо, ведь фотошоп все подкрасил», — писали юзеры.

Ранее американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась на яхте в откровенных купальниках нью-йоркского бренда Andie. Она надела в том числе слитный купальник с глубоким вырезом, частично обнажавшим грудь.

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Мария Винар
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