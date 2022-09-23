59-летняя Деми Мур снялась в откровенных купальниках и восхитила фанатов

59-летняя актриса Деми Мур снялась на яхте в купальниках бренда Andie

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась на яхте в откровенных купальниках нью-йоркского бренда Andie. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В рамках фотосессии 59-летняя звезда фильма «Привидение» сменила несколько нарядов. Так, она надела слитный купальник с глубоким вырезом, частично обнажавшим грудь. Кроме того, знаменитость примерила бикини с золотистым узором и черную модель на тонких лямках и с треугольными чашками. При этом в последнем предмете гардероба она позировала как лицом к камере, так и повернувшись к ней спиной.

В свою очередь фанаты восхитились внешним видом бывшей супруги актера Брюса Уиллиса. «Как тебе удается выглядеть красивее, чем в 20 лет?», «Даже почти в 60 лет ты по-прежнему сексуальна», «Ты выглядишь молодой и прекрасной», «Ты всегда была, есть и будешь красавицей!», «Очаровательна как никогда», — прокомментировали они.

Ранее в сентябре сообщалось, что Деми Мур появилась в майке без бюстгальтера на съемках фильма «Вещество», в котором она играет одну из главных ролей.