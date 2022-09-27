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В Международной федерации хоккея высказались о допуске россиян до ЧМ-2023

В IIHF заявили, что не допустят российских хоккеистов до чемпионата мира-2023

Фото: Pavel Golovkin / AP

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и генеральный секретарь чемпионата мира-2023 Хейкки Хиетанен высказался о допуске россиян до турнира. Его слова приводит Iltalehti.

«Даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 сыграют ранее заявленные команды. Решение принято и нет причин его менять», — заявил Хиетанен.

6 сентября глава IIHF Люк Тардиф напомнил, что российские команды не будут играть на чемпионатах мира в сезоне-2022/2023. Он заявил, что координационный комитет IIHF представит совету федерации несколько возможных сценариев возвращения сборной России, а тот, в свою очередь, одобрит их или отклонит.

В августе в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Федерация отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале.

Ксения Курашкина
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