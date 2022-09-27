США предложили Ирану провести прямые переговоры по СВПД

МИД Ирана: Вашингтон предложил Тегерану провести прямые переговоры по СВПД

США на полях Генассамблеи ООН предложили Ирану провести прямые переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), рассказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, пишет Al-Monitor.

По его словам, Тегеран получает просьбы американской стороны «поговорить напрямую». Как уточнил глава МИД, для обсуждения вопроса в таком формате Иран должен быть уверен в его эффективности. «Мы не боимся вести переговоры с Соединенными Штатами лицом к лицу. Однако нам необходимо понимание того, что это изменит ход игры, что от этих переговоров будет определенная польза и выгода для нас», — подчеркнул он.

Абдоллахиян считает, что Тегерану не нужен еще один раунд непрямых переговоров при участии европейских посредников. При этом страна не будет отказываться от них, если такой запрос поступит от США.

Ранее Вашингтон и Тегеран так и не смогли прийти к соглашению, поскольку Иран продолжает наставать на прекращении расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах.