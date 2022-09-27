Юрист назвал основания для выдачи российских уклонистов из стран СНГ

Адвокат Айрапетов: страны СНГ будут выдавать уклонистов при международном розыске

Все страны СНГ, кроме Украины, будут выдавать российский уклонистов, если на них будет заведено уголовное дело в России и они будут объявлены в международный розыск. Такое основание для выдачи уклоняющихся от мобилизации россиян в беседе с «Лентой.ру» назвал юрист, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Уголовное дело и международный розыск

Власти Казахстана уточнили информацию о выдаче уклоняющихся от мобилизации россиян. По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, выдавать России республика может только объявленных в международных розыск преступников.

Он подчеркнул, что основанием для выдачи может стать только возбужденное в отношении гражданина уголовное дело. Если граждан России «будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для выдачи».

МИД Казахстана всего лишь подтвердил законность уже подписанных намного ранее, в 1996 году, соглашений о взаимной выдаче лиц Артур Айрапетов адвокат

«Как мы знаем, президент России Владимир Путин подписал новеллы в Уголовный кодекс, ужесточающие и вводящие наказание за оставление воинской части, за дезертирство, за сдачу в плен, за отказ от участия в специальной военной операции», — напомнил Айрапетов.

Адвокат объяснил, что если человек нарушил одно из этих условия или любое другое, которое влечет уголовную ответственность, и находится за пределами России, то он будет объявлен в международный розыск.

«Если у следствия есть данные полагать, что гражданин скрывается на территории иностранного государства, достаточно быстро судебным решением можно объявить человека в международный розыск», — добавил он.

Без массового заведения дел

Айрапетов убежден, что уголовные дела не будут возбуждены в отношении всех уклоняющихся от мобилизации россиян.

Если человек формально не был в курсе того, что его разыскивают для мобилизационных целей, то говорить о том, что он является подозреваемым или обвиняемым, — это четко выраженный обвинительный уклон Артур Айрапетов адвокат

«Человек мог просто выехать по своим делам или, исходя из своих жизненных позиций, выехал в другое государство и даже не оповещен о том, что должен куда-то явиться. Поэтому в данном случае говорить о массовых возбужденных уголовных делах на тех граждан, которые в последнее время покинули территорию Российской Федерации, конечно, не приходится», — уверен юрист.

А другие страны?

Адвокат сообщил, что в соглашении о взаимной выдаче лиц состоят практически все страны СНГ. «До мая 2022 года даже Украина была участником этого соглашения», — рассказал он.

Армения, Грузия и другие страны содружества также будут выдавать лиц, на которых возбуждены уголовные дела в России Артур Айрапетов адвокат

При этом страны, не состоящие в содружестве, также могут выдавать граждан России, на которых возбуждены уголовные дела.

«Другие страны, как, например, Турция, являются участникам Интерпола. Это, конечно, чуть другое. Интерпол — это международная организация, которая включает в себя Турцию, европейские страны, азиатские страны, Великобританию и так далее. Но таких легких процедур выдачи граждан практически ни с кем из стран, кроме СНГ, не существует. Потому что Интерпол — это сложная с формальной точки зрения процедура», — заключил он.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября около 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан. За это же время страну покинули более 64 тысяч граждан России.