В Казахстане уточнили информацию о выдаче уклоняющихся от мобилизации россиян

Власти Казахстана пообещали выдавать только объявленных в международный розыск россиян

Власти Казахстана уточнили информацию о выдаче уклоняющихся от мобилизации россиян. По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, выдавать России республика может только объявленных в международных розыск преступников. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь надо исходить из ратифицированного договора об оказании правовой помощи между Казахстаном и РФ. У нас есть правовая помощь по уголовным делам, в том числе экстрадиция преступников, которые находятся в международном розыске. Но там есть исключение — нужно, чтобы эти деяния считались у двух стран преступно наказуемыми», — сказал Ахметжанов.

Он подчеркнул, что основанием для выдачи может стать только возбужденное в отношении гражданина уголовное дело. Если граждан России «будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для выдачи».

Ранее сообщалось, что с 21 сентября около 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан. За это же время страну покинули более 64 тысяч граждан России.