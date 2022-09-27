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В Казахстане уточнили информацию о выдаче уклоняющихся от мобилизации россиян

Власти Казахстана пообещали выдавать только объявленных в международный розыск россиян
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Kalizhan Ospanov / Globallookpress.com

Власти Казахстана уточнили информацию о выдаче уклоняющихся от мобилизации россиян. По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, выдавать России республика может только объявленных в международных розыск преступников. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь надо исходить из ратифицированного договора об оказании правовой помощи между Казахстаном и РФ. У нас есть правовая помощь по уголовным делам, в том числе экстрадиция преступников, которые находятся в международном розыске. Но там есть исключение — нужно, чтобы эти деяния считались у двух стран преступно наказуемыми», — сказал Ахметжанов.

Он подчеркнул, что основанием для выдачи может стать только возбужденное в отношении гражданина уголовное дело. Если граждан России «будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для выдачи».

Ранее сообщалось, что с 21 сентября около 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан. За это же время страну покинули более 64 тысяч граждан России.

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Алевтина Запольская
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