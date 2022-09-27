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Бойцы российской группировки «Отважные» рассказали о подготовке новобранцев

«Известия»: военные группировки «Отважные» проводят курс боевой подготовки новобранцев

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Российские военные группировки «О» («Отважные») рассказали о том, как проводят курс боевой подготовки для новобранцев в Донбассе. Об этом сообщают «Известия».

Для участия в спецоперации прибывают даже те, кто ранее не проходил военную службу. Рядовой Александр, работающий шахтером в Кемеровской области, прибыл в Донбасс несколько недель назад. Он отметил, что инструкторы отлично проводят подготовку.

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Курс молодого бойца длится чуть меньше месяца. Начальник боевой подготовки с позывным Амур рассказал корреспонденту издания Александру Морозову, что большая часть времени отводится на практическую стрельбу и правильное обращение с оружием, чтобы отточить навыки до автоматизма.

«Здесь нужно понять, кто за что отвечает и кто в какой последовательности что делает. Отчаивается все это у них, идет взаимопонимание», — добавил инструктор Николай.

Учебные стрельбы приближены к боевым. Готовят не только стрелков, но и минометные расчеты. После подготовки новобранцы отправятся на передовую.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к гражданам страны объявил президент РФ Владимир Путин. 21 сентября глава государства заявил о начале частичной мобилизации.

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Марина Совина
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