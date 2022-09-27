Ученые нашли в России идеальное место для полярного земледелия

Ученые назвали Красноселькупский район ЯНАО идеальным для развития полярного земледелия

Российские ученые Научного центра изучения Арктики нашли идеальный район для развития полярного земледелия — наиболее подходящим для этого оказался Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Исследователи нашли уникальные типы почв, которые можно использовать для возделывания земли и обеспечения ямальцев экологически чистой продукцией. Оказалось, что местные жители выращивают в открытом грунте картофель, морковь, помидоры, клубнику, свеклу, зелень и кабачки.

«Исследованные почвы теплые и песчаные. Многолетняя мерзлота практически отсутствует. Поэтому летом земля быстро прогревается и хорошо впитывает влагу, что является одним из важных условий ведения сельского хозяйства», — объяснила выбор специалистов ведущий научный сотрудник Евгения Моргун.

В ходе исследования ученые провели химический анализ 70 килограммов образцов земли и описали 11 почвенных профилей. Изучение почвы и растительности агроценозов проводилось в селах Красноселькуп, Толька и Ратта.

Исследователи выяснили, что наряду с традиционными удобрениями огородники Красноселькупа добавляют в землю рыбные остатки, а некоторые жители кидают в компост остатки лесной дичи. По мнению ученых, расположение в селах животноводческих комплексов отлично способствует развитию огородничества в районе.

В августе 2022 года селекционеры Ямальской опытной станции в Салехарде собрали первый урожай арктических сортов картофеля, выращенный в лабораторных условиях. По словам специалистов, картофель, пригодный для выращивания в регионах Заполярья и Крайнего Севера подготовят к 2024 году.