Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Столтенберг призвал пополнять истощенные конфликтом на Украине запасы оружия

Столтенберг призвал страны НАТО пополнять истощенные конфликтом на Украине запасы оружия

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-союзницы пополнять запасы оружия, истощенные конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу альянса.

Генсек на внеочередном заседании с национальными директорами стран НАТО по вооружениям также высказался за продолжение военной и финансовой помощи Украине. «На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — указали в пресс-службе.

Ранее Столтенберг заявил, что настало время для подписания новой декларации Евросоюз-НАТО. По итогам встречи в понедельник, 26 сентября, с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе он уточнил, что сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
США отказались запрещать Киеву бить по присоединенным к России территориям
Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз
Анна Семенович показала фигуру в бикини
Польша согласилась передать Германии излишки нефти
Глава Каталонии заявил о намерении провести новый референдум о независимости
ВВС США испытают самолет с боевым лазером в 2023 году
В ДНР появится новый заповедник
В Херсонской области назвали предварительные результаты референдума
Дизайнер предложил невесте похудеть перед примеркой во избежание переплаты
Жители регионов заинтересовались премиальным жильем в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.