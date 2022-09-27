Столтенберг призвал пополнять истощенные конфликтом на Украине запасы оружия

Столтенберг призвал страны НАТО пополнять истощенные конфликтом на Украине запасы оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-союзницы пополнять запасы оружия, истощенные конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу альянса.

Генсек на внеочередном заседании с национальными директорами стран НАТО по вооружениям также высказался за продолжение военной и финансовой помощи Украине. «На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — указали в пресс-службе.

Ранее Столтенберг заявил, что настало время для подписания новой декларации Евросоюз-НАТО. По итогам встречи в понедельник, 26 сентября, с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе он уточнил, что сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности.