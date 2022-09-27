Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию из-за страха перед мобилизацией

ERR: россиянин незаконно пересек эстонскую границу на сапборде, боясь мобилизации

38-летний россиянин незаконно переплыл эстонскую границу на сапборде, боясь частичной мобилизацией. Об этом сообщает ERR.

Из-за своего страха мужчина ночью попытался пересечь границу в устье реки Нарва. Пограничники задержали нарушителя на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу. Мужчину доставили в погранпункт, где ему выписали административный штраф и отправили обратно в Россию.

«В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией», — заявил руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о числе уехавших за границу россиян. По его словам, эти цифры «есть и должны быть» у погранслужбы.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о начале частичной мобилизации в стране. Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов.