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МИД Турции вызвал немецкого посла за оскорбления Эрдогана

МИД Турции вызвал немецкого посла за оскорбления главы государства Эрдогана

Фото: IMAGO / Turkish presidency apaima / Globallookpress

Министерство иностранных дел Турции вызвало немецкого посла после оскорбительных высказываний вице-спикера правящей коалиции либералов бундестага Вольфганга Кубики в адрес главы государства Реджеп Тайип Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что слова Кубики были озвучены на фоне возможности нового миграционного кризиса. По словам немецкого политика, «Турция может намеренно спровоцировать следующий кризис». Данное заявление показалось оскорбительным турецким дипломатам.

Ранее МИД Турции вызвал посла Греции за нарушение Афинами международного права.

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Татьяна Антоненко
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