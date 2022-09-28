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В мантии Земли заподозрили большое количество воды

Nature: в мантии Земли заподозрили большое количество воды из-за найденного алмаза

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые из Университета Альберты заподозрили в мантии Земли большое количество воды из-за найденного на глубине около 660 километров алмаза. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Заинтересовавший специалистов минерал был сформирован с вкраплениями рингвудита — камня из группы оливина, который образуется в результате сильнейшего давления. Дальнейший анализ выявил содержание воды в образце, что говорит о том, что место, откуда его извлекли — граница верхней и нижней мантии, — содержит воду.

Несмотря на то что этот элемент химически взаимодействует с минералами и не обладает текучестью, она, по всей видимости, играет роль в плавлении мантии. Полученные данные говорят о том, что вода может влиять на геологию всей планеты, тектонику плит, а также вулканическую активность. Кроме того, она может способствовать появлению мантийных плюмов, с которыми связывают извержения вулканов.

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В дальнейших исследованиях ученые хотят определить, как вода попала в мантию. Возможно, она могла туда проникнуть вместе с океаническими плитами, которые периодически смещаются.

В сентябре сотрудники Калифорнийского университета в Санта-Барбаре заметили неизвестный ранее механизм, который был связан с вулканической активностью.

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Елена Апазиди
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