Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Обнаружено неизвестное вулканическое явление

Nature: у исландского вулкана обнаружили необычно быстрое изменение состава магмы

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили неизвестный ранее механизм, который связан с вулканической активностью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи проанализировали образцы магмы из вулкана Фаградальсфьядль в Исландии, который извергался в марте 2021 года. Они обнаружили, что скорость изменений ключевых химических показателей магмы была более чем в тысячу раз выше, чем при других извержениях, например, у вулкана Килауэа изменения магмы заняли десятилетия. Общий диапазон химического состава проб, отобранных в течение месяца, охватывает весь диапазон магматических выбросов на юго-западе Исландии за последние 10 тысяч лет.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

Изначально предполагалось, что магматический очаг вулканов медленно заполняется с течением времени, и магма становится хорошо перемешанной, а затем изливается на поверхность в ходе извержения. Этот двухэтапный процесс приводит к тому, что химический состав магмы долгое время остается постоянным. По мнению исследователей, явление, выражающееся в необычайно быстром изменении химического состава магмы у Фаградальсфьядля, вызвано последовательными потоками магмы, которые поступают в камеру из более глубоких слоев мантии.

В течение первых нескольких недель происходило излияние истощенного типа магмы, которая все это время накапливалась в резервуаре, расположенном примерно в 16 километрах от поверхности. Однако вскоре данные показали, что камера «перезаряжалась» расплавами другого состава, которые происходили из другого региона восходящего мантийного плюма под Исландией. Новая магма, которая стала преобладать к маю 2021 года, была обогащена магнием и углекислым газом.

Ученые предполагают, что подобное явление может указывать на начало нового многовекового вулканического цикла на юго-западе Исландии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Песков раскритиковал идею Зеленского об освобождении пленных
Экс-посол США пожаловался на звонки украинским властям от его имени
Израиль атаковал окрестности Дамаска
Недовольные немцы «оборвали» кол-центры поставщиков энергии из-за цен
Глава ДНР заявил о серьезных боестолкновениях в районе Яровой
Правительство ФРГ захватило активы «Роснефти»
Еще одна страна потребовала от УЕФА отстранить сборную России от Евро-2024
Обнаружено неизвестное вулканическое явление
В Молдавии заявили о стремлении разорвать контракт с «Газпромом»
Стало известно о тайных садах в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.