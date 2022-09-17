Обнаружено неизвестное вулканическое явление

Nature: у исландского вулкана обнаружили необычно быстрое изменение состава магмы

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили неизвестный ранее механизм, который связан с вулканической активностью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи проанализировали образцы магмы из вулкана Фаградальсфьядль в Исландии, который извергался в марте 2021 года. Они обнаружили, что скорость изменений ключевых химических показателей магмы была более чем в тысячу раз выше, чем при других извержениях, например, у вулкана Килауэа изменения магмы заняли десятилетия. Общий диапазон химического состава проб, отобранных в течение месяца, охватывает весь диапазон магматических выбросов на юго-западе Исландии за последние 10 тысяч лет.

Изначально предполагалось, что магматический очаг вулканов медленно заполняется с течением времени, и магма становится хорошо перемешанной, а затем изливается на поверхность в ходе извержения. Этот двухэтапный процесс приводит к тому, что химический состав магмы долгое время остается постоянным. По мнению исследователей, явление, выражающееся в необычайно быстром изменении химического состава магмы у Фаградальсфьядля, вызвано последовательными потоками магмы, которые поступают в камеру из более глубоких слоев мантии.

В течение первых нескольких недель происходило излияние истощенного типа магмы, которая все это время накапливалась в резервуаре, расположенном примерно в 16 километрах от поверхности. Однако вскоре данные показали, что камера «перезаряжалась» расплавами другого состава, которые происходили из другого региона восходящего мантийного плюма под Исландией. Новая магма, которая стала преобладать к маю 2021 года, была обогащена магнием и углекислым газом.

Ученые предполагают, что подобное явление может указывать на начало нового многовекового вулканического цикла на юго-западе Исландии.