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Экс-президент Армении осудил антироссийские настроения в стране

Экс-президент Армении Кочарян осудил тренд на антироссийские настроения в стране

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Бывший президент Армении Роберт Кочарян осудил тренд на антироссийские настроения в стране и заявил, что он не приведет ни к чему хорошему. Его цитирует РИА Новости.

«Мир изменится, изменится многое, но все равно Россия останется нашим стратегическим партнером», — заявил экс-президент во время пресс-конференции в Ереване.

Кочарян добавил, что попытки ослабить Россию также не отвечают интересам Армении.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что пока Россия воюет с коллективным Западом, внешнеполитический крен Армении в сторону США обретает все более четкие контуры. Премьер-министр страны Никол Пашинян, отметил политолог, теперь даже не пытается этого скрывать.

Президент США Джо Байден пообещал продолжать оказывать поддержку Еревану. Также с рабочим визитом страну посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Алевтина Запольская
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