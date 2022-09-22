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Байден пообещал оказывать поддержку Армении

Байден пообещал продолжать оказывать поддержку Армении

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Армении, где пообещал продолжать оказывать поддержку Еревану. Об этом сообщает Panorama.am.

«21 сентября мы вместе с народом Армении отмечаем вашу приверженность демократии и крепкие узы дружбы между нашими странами и нашими народами. Недавние военные действия подчеркивают необходимость удвоения нашей дипломатии, чтобы Армения могла смотреть в процветающее и мирное будущее», — написал американский лидер.

Политик выразил соболезнования армянской стороне связи с гибелью людей в результате недавних нападений. «Мы ценим вашу поддержку усилий по обеспечению большей стабильности в регионе. Мы по-прежнему привержены сотрудничеству с вами и другими сторонами для содействия мирному урегулированию конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха», — заявил Байден.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела встречу в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном. Она назвала Вашингтон другом Еревана в поддержке демократии и «противостоянии Турции» в вопросе Нагорного Карабаха. «Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха — в этих и во всех других отношениях мы друг Армении» — подчеркнула Пелоси.

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Анжелика Бережная
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