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В США назвали потенциальное применение Россией ядерного оружия атакой на НАТО

Сенатор Грэм: применение Россией ядерного оружия на Украине станет атакой на страны НАТО

Фото: Tom Brenner / Reuters

Американский сенатор-демократ от Южной Каролины Линдси Грэм пригрозил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать «атаку на страны НАТО». Такое заявление он сделал на заседании юридического комитета сената конгресса США​​​. Его цитирует РИА Новости.

«Если [президент России] Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», — высказался Грэм. Он отметил, что в случае ядерного удара по Украине радиация затронет всю Европу.

Политик призвал конгресс и союзников США по НАТО донести до России, что на нее «обрушится весь ад», если она решится на подобный шаг.

Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения». Такую возможность также исключал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Марина Совина
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