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Европе предрекли невозможность получения газа по «Северному потоку»

Глава Минэнерго Австрии: Европа, скорее всего, не получит зимой газ по «Северному потоку»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европа не получит зимой газ по «Северному потоку» в результате совершенной диверсии. Таким прогнозом поделился министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, сообщает РИА Новости.

«Это, очевидно, диверсионный акт, который означает для нас прежде всего, что по "Северному потоку", очень вероятно, этой зимой, как и в прошлые недели, не будет поступать газ. Для нас - это для Европы», — считает министр.

Ранее 27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов «Северного потока» в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.

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Татьяна Антоненко
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