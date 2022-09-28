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Решение проблемы с мусором в России оценили в сотни миллиардов рублей

Создание инфраструктуры обработки мусора оценили в 535 миллиардов рублей

Фото: Unsplash

Для решения проблемы с мусором в России, в том числе для создания системы его обработки и утилизации, необходимо несколько сотен миллиардов рублей. Объем инвестиций в отрасль оценил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, сообщает телеканал «360».

Для создания необходимой инфраструктуры будет необходимо 535 миллиардов рублей. Суммы хватит на строительство предприятий, которые в год могут сортировать 32,6 млн тонн мусора и утилизировать 18,3 млн тонн. РЭО планирует взять на себя до 90 процентов расходов и потратить около 465 миллиардов рублей.

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По словам Буцаева, правительство решило поспособствовать развитию отрасли. Мерами поддержки будут облигации, в том числе «зеленые», и капитальный грант. Глава компании уточнил, что из-за корректировки бюджета планы могут измениться, и подчеркнул необходимость сделать акцент на выпуске «зеленых» облигаций.

В августе 2022 года в России нашли способ избавиться от махинаций с производимым регионами мусором. Минприроды и РЭО предложили по-новому определять нормативы твердых коммунальных отходов (ТКО), чтобы избежать сокрытия или занижения данных об их объемах — на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов, утверждаемых властями.

Нина Ташевская
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