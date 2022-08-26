В России нашли способ избавиться от махинаций с мусором

В России начнут по-новому определять нормативы ТКО во избежание сокрытия данных об отходах

В России нашли способ избавиться от махинаций с производимым регионами мусором. Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили по-новому определять нормативы твердых коммунальных отходов (ТКО), чтобы избежать сокрытия или занижения данных об их объемах, сообщает телеканал «360».

«Чтобы уменьшить разброс в нормативах в регионах, РЭО предлагает новый метод определения норматива накопления ТКО без замеров — на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов, утверждаемых Правительством РФ», — пояснил глава РЭО Денис Буцаев. По словам специалиста, такой подход позволит оперативно устанавливать нормы, в том числе в случае их отмены в судебном порядке.

Буцаев отметил, что в подобных ситуациях предлагается использовать данные из справочника — они рассчитаны основе статистического анализа данных замеров регионов России с учетом поправок на численность городского населения, благосостояние и других показателей. «Теперь нормативы можно будет установить более чем для 40 категорий образователей отходов, а не сваливать их всех в графу "прочие"», — уточнил эксперт.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявил, что без нормативов накопления ТКО невозможно создать инфраструктуру обращения с отходами и организовать грамотный раздельный сбор. Депутат подчеркнул, что показатели не должны отклоняться более чем на 20 процентов от средних значений по России. «Методика должна быть понятной и прозрачной, чтобы не допустить злоупотреблений и махинаций, и в то же время достаточно гибкой, чтобы ее можно было применять во всех случаях», — заключил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключение возможности выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями.