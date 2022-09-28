Российского пенсионера осудят за организацию похищения родного брата и его жены

В Москве под суд пойдет пенсионер, заказавший похищение брата и его жены ради их имущества

Бутырский районный суд Москвы рассмотрит дело 68-летнего жителя Екатеринбурга, заказавшего похищение супружеской пары. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следователи предъявили обвинение пенсионеру по статье о покушении на похищение человека.

По данным ведомства, пенсионер хотел заполучить имущество родного брата и для этого решил нанять исполнителей, которые должны были напасть на родственника и его жену, а затем привезти в столицу. Правоохранители узнали об этом и контролировали процесс подставного похищения, чтобы заказчик был уверен, что все идет по плану.

Супругов привезли в Москву, доставили в офис Сигнального района, где пожилой мужчина начал выдвигать требование «похищенной» паре. Там при силовой поддержке специального отряда «Гром» его задержали. В роли «похитителей» выступали полицейские, которым обвиняемый заплатил по 100 тысяч рублей, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В настоящий момент фигурант находится под стражей.