В Крыму пройдет международный фестиваль «Евразийский мост»

В Ялте с 1 по 5 октября пройдет международный кинофестиваль «Евразийский мост»

В Крыму в шестой раз пройдет международный кинофестиваль «Евразийский мост». Местом проведения мероприятия, которое состоится с 1 по 5 октября, выбрана Ялта, передает ТАСС.

Фестиваль планируется открыть лентой Натальи Назаровой «Плакать нельзя», картиной закрытия станет триллер Юсупа Разыкова «Французский мастер». В игровой секции представлены восемь фильмов режиссеров из России, Шри-Ланки, Кипра, Германии, Испании, Франции, Индии и Китая. Конкурс документального кино также состоит из восьми российских и зарубежных картин.

В международное жюри игрового конкурса вошли индийский режиссер и продюсер Кулдип Патель, российский актер, режиссер и продюсер Кирилл Зайцев, председателем жюри выбран киргизский режиссер и сценарист Эрнест Абдыжапаров. Конкурс документального кино будут судить режиссер Чан Гун-хо (Республика Корея), кинокритик и продюсер Александр Донев (Болгария) и режиссер Галина Адамович (Белоруссия).

Ранее в Крыму для туристов открыли пещеру «Таврида», которая была обнаружена четыре года назад при строительстве федеральной трассы. Пещера возрастом более пяти миллионов лет располагается в поселке Зуя Белогорского района, ее протяженность составляет 485 метров.