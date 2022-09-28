Представлен первый выдвижной дисплей для ПК

SamMobile: Samsung и Intel представили выдвижной 17-дюймовый дисплей для ПК

Samsung Display анонсировали первый выдвижной дисплей для ПК. Об этом сообщает издание SamMobile.

Концептуальное устройство было представлено на мероприятии Intel Innovation 2022. Экран, который имеет выдвижную конструкцию и гибридную диагональ, получил название Slidable Flex Duet. Девайс был создан инженерами Samsung и Intel.

Дисплей имеет 13-дюймовую диагональ, однако может расширяться до 17 дюймов. Представители Samsung рассказали, что устройство можно увеличивать или уменьшать в размерах при необходимости. В компании не стали раскрывать точные характеристики прототипа — разрешение, яркость и прочие спецификации.

По словам журналистов, тот факт, что корейская корпорация назвала свой новый девайс выдвижным дисплеем, указывает на то, что Samsung хочет выделить собственный продукт на фоне остальных. Также имеет значение, что подобные гибридные дисплеи обычно выпускали для смартфонов, а Slidable Flex Duet ориентирован на использование с компьютером.

В середине сентября в сети обнаружили патент Apple на дисплей для складных устройств. Изобретенная в Apple передняя панель способна самовосстанавливаться, то есть имеет такую конструкцию, которая позволяет дисплею выпрямляться и растягиваться.