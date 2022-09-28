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В Египте предложили пожить в доме с видом на знаменитые пирамиды

В Египте на продажу выставили особняк с видом на пирамиды Гизы за 7,2 миллиона долларов

Фото: Shutterstock

В Египте предложили пожить в особняке, из окон которого открывается вид на пирамиды Гизы. Объявление о его продаже было опубликовано на сайте Sotheby's International Realty.

За двухэтажный дом с видом на знаменитую достопримечательность попросили 7,2 миллиона долларов (около 419,5 миллиона рублей). Его площадь составляет 2930 квадратных метров. По словам риелторов, при задумке особняка его создатели вдохновлялись архитектурой эпохи французского Ренессанса.

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В особняке есть шесть спален, девять ванных комнат и уборных, а также гостиная с камином, кухня, столовая и гардеробная. В нескольких комнатах на потолке висят хрустальные люстры. Интерьер выполнен преимущественно в молочном, светло-коричневом и светло-сером тонах. На территории площадью 0,67 гектара есть сад, а также бассейн. Объект находится в нескольких минутах ходьбы от перспективного района Новая Гиза на западе Каира. У нового хозяина появится доступ ко всем основным магистралям города.

В 2021 году в Париже в отреставрированном здании бывшего универмага La Samaritaine, расположенном в одном из самых дорогих районов города, появилось 96 государственных квартир для арендаторов с низким и средним доходом. Студию в постройке с видом на Лувр можно было снять за 430 евро.

Полина Кислицына
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