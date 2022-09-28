Эрдоган назвал катастрофой возможность применения на Украине ядерного оружия

Президент Турции Эрдоган заявил, что цена перехода к ядерной войне катастрофична

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность применения на Украине ядерного оружия является катастрофой. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, дипломатия является самым правильным шагом. «Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться», — сказал он.

Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения». Такую возможность также исключал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

