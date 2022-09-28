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Эрдоган назвал катастрофой возможность применения на Украине ядерного оружия

Президент Турции Эрдоган заявил, что цена перехода к ядерной войне катастрофична
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность применения на Украине ядерного оружия является катастрофой. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, дипломатия является самым правильным шагом. «Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться», — сказал он.

Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения». Такую возможность также исключал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Марина Совина
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