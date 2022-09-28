В старых смартфонах Samsung нашли неисправимый дефект

Блогер Mrwhosetheboss рассказал об опасности взрыва батареи смартфонов Samsung

Блогер Mrwhosetheboss рассказал об опасном дефекте смартфонов Samsung. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале автора.

Популярный блогер Mrwhosetheboss (настоящее имя — Арун Рупеш Майни), на канал которого подписано более 11 миллионов зрителей, нашел дефект в смартфонах Samsung. По словам автора, все три его старых смартфона корейского бренда взорвались из-за проблемы с аккумулятором. Mrwhosetheboss заявил, что нашел телефоны со сломанными батареями, которые увеличились в размерах и нарушили конструктивную целостность аппаратов.

Автор заметил, что батареи смартфонов вздулись из-за аномальной жары, которая была зафиксирована в Великобритании недавно. По словам автора, неисправимый дефект, из-за которого аккумуляторы устройств пришли в негодность, затронул только смартфоны Samsung — аппараты других брендов не пострадали от погодных условий.

По словам журналистов издания Engadget, аккумуляторы старых смартфонов могут взорваться при нарушении условий хранения. Так, производители рекомендуют держать аккумулятор устройств заряженным минимум на 50 процентов и хранить телефоны в сухом месте с постоянной температурой. Журналисты направили запрос в Samsung, но не получили оперативного ответа.

В марте журналисты SlashGear перечислили худшие смартфоны в истории. В их числе оказался Samsung Galaxy Note 7, который имел проблемы с аккумулятором и из-за частых случаев возгорания.