Названы худшие смартфоны в истории

Журналисты SlashGear выбрали худшими смартфонами iPhone 6 и Samsung Galaxy Note 7

Телефон от Amazon, iPhone 6, флагман Sasmung, имевший проблемы с перегревом, стали худшими смартфонами по версии журналистов издания SlashGear. Список устройств приведен на сайте медиа.

Авторы отметили, что смартфоны открыли для людей новый способ коммуникаций, немыслимый еще 10 лет назад. Однако время от времени производители выпускают провальные устройства. Список 10 самых неудачных девайсов в истории авторы начали с Samsung Galaxy Note 7, который имел проблемы с аккумулятором и из-за частых случаев возгорания был отозван компанией. HTC First был отмечен в качестве провалившегося на рынке девайса, который был глубоко интегрирован с Facebook.

Включенный в топ Amazon Fire Phone не поддерживал работу со многими приложениям, и потому не стал популярным. Blackberry Storm стал первым смартфоном компании без физической клавиатуры, однако сенсорный экран гаджета имел крайне низкую чувствительность. Также в числе самых плохих девайсов авторы назвали iPhone 6 из-за хрупкого корпуса.

Смартфон Kyocera Echo получил два дисплея, но пользователи были разочарованы тем фактом, что в 2011 году ОС Android еще не была адаптирована для устройств с подобным форм-фактором. Складной аппарат Samsung Galaxy Fold добавили в список неудачных гаджетов из-за высокой цены и проблемной конструкции.

RED Hydrogen One оказался первым смартфоном с голографическим экраном, притом технологию посчитали слишком «сырой». Вышедший в 2011 году HTC EVO 3D получил стереоскопические камеры, однако эта функция, по словам специалистов, оказалась маркетинговой уловкой бренда. Малоизвестный смартфон V Mobile N8-N был включен в топ провальных устройств из-за того, что огромная партия устройств оказалась бракованной и даже не включалась.

В середине февраля журналисты издания ZDNet выбрали лучшие недорогие телефоны с поддержкой связи пятого поколения. В топ попали Google Pixel 6, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A52 5G, iPhone 13 mini.