Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы лучшие дешевые 5G-смартфоны

Google Pixel 6 и Samsung Galaxy A13 выбрали лучшими недорогими смартфонами с 5G

Фото: Globallookpress.com

Журналисты издания ZDNet выбрали лучшие недорогие телефоны с поддержкой свзяи пятого поколения. Об этом сообщается на сайте медиа.

Специалисты отметили смартфон Google Pixel 6, который имеет 6,4-дюймовый экран, качественную камеру, влагозащиту и доступен за 600 долларов. Samsung Galaxy A13 назвали в числе лучших по причине того, что аппарат оказался одним из первых дешевых девайсов на рынке, доступным менее чем за 300 долларов. «A13 обеспечивает поразительно низкую точку входа от одного из самых популярных производителей смартфонов в мире», — отметили журналисты.

Samsung Galaxy A52 5G, оцененный в 500 долларов, был отмечен за отличную камеру, высокую производительность и качественный экран с поддержкой частоты 120 герц. OnePlus Nord N200 5G назвали адекватной заменой флагману OnePlus 9 — телефон можно приобрести на рынке за 600 долларов.

Доступный iPhone 13 mini, который появился на рынке по цене 700 долларов, добавили в рейтинг за компактность, наличие уникального форм-фактора и «лучшей в отрасли поддержке обновлениями». В заключение журналисты отметили Google Pixel 5a 5G и Motorola One 5G Ace — бюджетные аппараты с поддержкой 5G оценены примерно в 400-450 долларов.

Ранее специалисты Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA) заявили, что количество стран, где работает хотя бы одна сеть пятого поколения, достигло 78. Около сотни операторов по всему миру освоили технологию связи с автономной архитектурой (SA 5G).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
CAS вынес решение по делу Валиевой
Популярная пляжная страна отменила карантин для иностранных туристов
Популярный ведущий назвал причину ухода из шоу «Однажды в России»
Найден новый способ выявления болезни Альцгеймера
Актер Прилучный рассказал о последствиях драки в 2020 году
Кудрявцева рассказала об устроенном ею потопе
Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Крыма в летнем сезоне
Легкоатлетка Клишина показала фигуру в красном купальнике
Вирусолог рассказал об опасностях свиданий при омикроне
Брови Эминема на концерте озадачили фанатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.