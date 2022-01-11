Оценено распространение 5G по планете

В 2021 году количество стран, где работает хотя бы одна сеть пятого поколения, достигло 78. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты ссылаются на отчет Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA). Согласно исследованию, к концу 2021 года количество коммерческих предложений на рынке 5G достигло 200. Около сотни операторов по всему миру освоили технологию связи с автономной архитектурой (SA 5G).

По оценке специалистов, сотовая связь нового поколения постепенно распространяется по всей планете. В 145 странах 487 операторов либо запустили свои сети, либо находятся на стадии планирования — в 2020 году их было 412. Некоторые из них провели испытания, но еще не подключили к сетям клиентов. «На сегодняшний день почти все коммерческие предложения 5G основаны на неавтономной сети 5G (NSA 5G), которая использует новые радиотехнологии, но по-прежнему опирается на базовое ядро 4G», — говорится в отчете.

Также авторы оценили рынок смартфонов. По состоянию на конец 2021 года было выпущено 612 устройств с поддержкой 5G, что на 120 процентов больше, чем в 2020 году. В ближайшее время эта цифра должна возрасти до 1300, если взять во внимание роутеры и прочие подключенные к 5G устройства.

В конце декабря специалисты компании Ookla выяснили, что в 2021 году скорость загрузки в 5G-сетях снизилась на 13 процентов. Падение объясняется быстрым распространением покрытия сетей нового поколения по всему миру.