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В России заявили о провале попытки Зеленского сорвать частичную мобилизацию

Постпред России при ООН Небензя: Зеленскому не удастся сорвать частичную мобилизацию
СюжетНаселение России:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о провале попытки президента Украины Владимира Зеленского сорвать частичную мобилизацию. Его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, в своем недавнем обращении украинский президент попробовал сорвать частичную мобилизацию. Небензя особо подчеркнул тот факт, что обращение было записано на русском языке. «Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом», — возмутился он.

Постпред России отметил, что власти Украины периодически используют русский язык из «тактических и пропагандистских соображений». Он указал, что во время своего выступления в Совете Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) Зеленский уверял, что мобилизация прежде всего направлена на граждан нерусских национальностей и мужчин, представляющих коренное население регионов России.

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Однако достичь положительно результата Зеленскому не удастся, уверен Небензя. «Но в России такое не пройдет. Западные пропагандисты плохо себе представляют менталитет российского народа. Наши люди прекрасно знают, где правда, а где ложь, и за что они сражаются, как на протяжении столетий сражались их деды и прадеды каждый раз, когда внешний недруг пытался максимально ослабить российское государство», — предупредил он.

Дипломат добавил, что для всех очевидной единственной целью Запада является желание максимально «ослабить и обескровить Россию», а его стратеги мечтают «расчленить её и подчинить своей воле».

Ранее Небензя объявил о протесте России против виртуального участия Зеленского в СБ ООН. Он заявил, что это нарушает правила и украинскому президенту необходимо лично присутствовать на заседании.

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Варвара Кузьмина
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