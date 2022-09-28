Германия решила отложить спасение планеты

В Германии решили продлить работу атомных электростанций, чтобы избежать дефицита энергии

Власти Германии решили продлить работу двух из трех атомных электростанций, оставшихся в стране, для того, чтобы избежать дефицита энергии зимой. О том, что там решили отложить спасение планеты, сообщил Sky News.

В государстве были вынуждены сменить курс, следование которому предполагало постепенный отказ от ядерной энергетики, так как из-за нехватки российского газа и французского ядерного топлива (весной 2022 года во Франции отключили половину ядерных реакторов в стране) страны Евросоюза оказались под угрозой энергетического кризиса предстоящей зимой. После взрывов в Балтийском море, в результате которых были обнаружены утечки на двух газопроводах, «Северный поток-1» и «Северный поток-2», опасения по поводу уязвимости системы энергоснабжения Европы только усилились.

Две электростанции на юге Германии — Isar 2 и Neckarwestheim — продолжат работать до середины апреля 2023 года и помогут избежать перебоев с подачей электроэнергии. При этом третью, Emsland, расположенную на севере страны, собираются закрыть по ранее утвержденному плану, в конце 2022 года. Представители оппозиции призвали правительство сохранить все атомные электростанции в рабочем состоянии, а некоторые политики предложили возобновить работу уже закрытых реакторов и построить новые.

В сентябре в Германии также собрались смягчить требования по отношению к работе мусоросжигательных заводов и позволить им выбрасывать больше оксидов азота в атмосферу. Причиной послужил тот факт, что эти предприятия вырабатывают около шести процентов энергии, которую впоследствии используют для снабжения домов.

В январе российское отделение «Гринписа» призвало правительство отказаться от развития атомных электростанций и газовых проектов. Экологи высказались против признания этих источников энергии безопасными для планеты.