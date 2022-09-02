В Германии задумали отказаться от планов по спасению планеты

Германия задумала разрешить мусорным заводам выбрасывать больше вредных газов в атмосферу

В Германии собрались смягчить требования по отношению к работе мусоросжигательных заводов и позволить им выбрасывать больше оксидов азота в атмосферу. О том, что страна задумала отказаться от планов по спасению планеты, сообщил Bloomberg.

Около 150 мусоросжигательных заводов в Германии вырабатывают около шести процентов энергии, которую впоследствии используют для снабжения домов. В федеральном управлении по охране окружающей среды планируют разрешить этим предприятиям увеличить допустимый объем выбрасываемых в атмосферу оксидов азота на треть и в конечном итоге полностью отказаться от ограничений по вредным газам. Смягчить нормы по выбросам планируют и для цементных заводов.

Причиной возможных нововведений назвали риск отключения электроэнергии и отопления предстоящей зимой из-за усиливающегося энергокризиса — власти надеются, что подобная мера пойдет на пользу энергоснабжению домов в стране. Для решения этой проблемы ради снижения зависимости от России Германия уже занялась реанимацией законсервированных угольных электростанций.

Кроме того, в последнее время в стране значительно уменьшились запасы аммиака, который способен нейтрализовать оксиды азота, служащие причиной смога, кислотных дождей, повреждения почвы, а также дыхательных путей человека. Причиной этому стала приостановка в Германии по меньшей мере половины предприятий по производству аммиака — он производится из рекордно дорогого природного газа.

Изменения в нормах выбросов вступят в силу и в случае серьезного дефицита аммиака. Представители мусоросжигательных заводов выразили уверенность, что власти разрешат им увеличить количество выбросов, поскольку альтернативных способов обращения с отходами в стране практически нет. В данный момент в стране сжигается практически весь мусор — около 25 миллионов тонн в год.

По мнению экологов, страна много раз нарушала установленные в Европе нормы, призванные ограничить выбросы оксида азота в атмосферу. Они отметили, что инициатива станет еще одним шагом назад в защите окружающей среды от вредных воздействий, а воздух в Германии станет более грязным.

В июле крупнейший в США производитель сжиженного природного газа Cheniere попросил президента Джо Байдена отменить закон об ограничениях на выбросы загрязняющих веществ, направленный на спасение планеты, или, как минимум, вывести компанию из-под его действия. В компании утверждают, что соблюдение требований законодательства приведет к закрытию заводов компании на длительный срок — это поставит под угрозу усилия Вашингтона по наращиванию поставок газа в Европу, чтобы снизить зависимость региона от России.