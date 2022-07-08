Байдена попросили отменить закон о спасении планеты

Cheniere попросила у президента США Байдена исключения из закона о вредных выбросах

Крупнейший в США производитель сжиженного природного газа (СПГ) Cheniere Energy обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой отменить закон об ограничениях на выбросы загрязняющих веществ, направленный на спасение планеты, или как минимум вывести компанию из-под его действия, пишет Reuters.

Речь идет о правиле, установленном в 2015 году американским Агентством по защите окружающей среды (EPA). Оно вводит на федеральном уровне предельно допустимые показатели выбросов загрязняющих веществ, способных вызывать рак. За последние годы более 10 американских предприятий нефтегазовой отрасли нарушали требования, превышая разрешенный объем выбросов.

Cheniere утверждает, что соблюдение требований законодательства приведет к закрытию заводов компании на длительный срок, что, в свою очередь, поставит под угрозу усилия Вашингтона по наращиванию поставок газа в Европу ради снижения зависимости региона от России.

Власти Техаса недавно уже выдавали персональное разрешение на превышение установленного лимита одному из заводов Cheniere. Сохранение такой политики чревато для администрации Байдена обвинениями в нарушении предвыборных обещаний, поскольку нынешний президент включил защиту окружающей среды и жителей районов рядом с мощностями нефтегазовых компаний в предвыборную кампанию, пишет агентство.