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Суд приостановил дело о банкротстве Google в России

Суд по ходатайству Роскомнадзора приостановил дело о банкротстве Google в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Апелляционный суд по ходатайству Роскомнадзора приостановил исполнение определения арбитражного суда Москвы о введении начальной процедуры банкротства российского подразделения американской компании Google. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство Роскомнадзора о приостановлении исполнения определения Арбитражного суда города Москвы удовлетворить», — говорится в заявлении суда.

Дело по исполнению начальной процедуры банкротства Google в России — наблюдения — будет приостановлено до рассмотрения апелляционной жалобы ведомства. Заседание по рассмотрению апелляции Роскомнадзора назначено на 21 ноября.

28 сентября Роскомнадзор подал апелляционную жалобу на определение суда о введении начальной процедуры банкротства компании. С чем именно не согласен регулятор, не уточняется.

Процедура банкротства в российском подразделении Google началась 12 сентября. Сообщалось, что неисполненные обязательства компании превышают 19 миллиардов рублей.

Заявление о банкротстве было зарегистрировано в середине июня. Решение начать процедуру было принято в мае. Отмечалось, что соответствующее решение было связано с тем, что компания предвидела собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.

В мае суд арестовал активы Google на 1,5 миллиарда рублей по заявлению телеканалов «360», RT и НТВ за блокировку их аккаунтов на платформе YouTube, принадлежащей компании.

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Асель Минбаева
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