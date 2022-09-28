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В Латвии заметили американские HIMARS

В Латвии заметили перевозку американской РСЗО HIMARS

На дорогах Латвии местные жители заметили перевозку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По информации Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», системы HIMARS привезли из Германии для их использования в учениях. После завершения военных практик ракетные системы должны забрать назад.

В конце сентября Латвия сообщила об использовании РСЗО HIMARS на учениях с США. Боевая подготовка проводится для демонстрации совместных действий Национальных вооруженных сил Латвии и американских Вооруженных сил по обнаружению, идентификации и оценке латвийской стороной целей, а также обеспечению огневой поддержки со стороны США, подчеркнули в Минобороны.

Летом Министерство обороны Латвии в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими странами направило запрос в США о закупке РСЗО HIMARS. Количество американских РСЗО, которые намереваются приобрести в Латвии, не уточняется.

Варвара Кошечкина
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