Брат Моисеева рассказал об изоляции певца от общества

Брат Моисеева заявил, что певец был отрезан от общества из-за своего директора

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач рассказал об изоляции певца. Об этом сообщает Prozvezd.

Родственник заявил, что артист был отрезан от общества из-за своего директора Сергея Гороха. «Он мог его скрывать от всех, где угодно: в каком-нибудь подвале, погребе или в каком-нибудь доме на даче. Наверняка, Боря умер не в своей московской квартире. Это мое мнение, но точно утверждать я ничего не могу», — сказал Толкач.

По его мнению, Моисеев мог умереть еще две недели назад. Брат звезды считает, что Горох мог перевезти умершего в московскую картину, чтобы доказать, что исполнитель скончался именно там.

«Я склонен верить тому, что Сергей скрывал от всех моего брата, чтобы захватить его наследство. Очень бы хотел узнать причину смерти Бори. Сейчас ведь можно провести экспертизу и все выяснить», — отметил Толкач.

Ранее брат Моисеева уже обвинял директора в смерти звезды. По словам Толкача, проблема была в том, что Горох разрешал певцу алкоголь и сигареты, и такой образ жизни «просто уничтожил» его.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет.