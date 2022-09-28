Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам, передает ТАСС. Это касается тех, кто попал под закон о частичной мобилизации, а также добровольцев, проходящих военную службу по контракту.

Документ закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, во время которого они не будут исполнять свои обязательства. Но этот период не должен превышать срок военной службы. Речь идет об обязательствах по кредитному договору, заключенному до мобилизации или подписания контракта. Аналогичные права получат члены семей мобилизованных и контрактников.

Как говорил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, данный законопроект призван защитить права и законные интересы заемщиков, которых призвали на военную службу по мобилизации или контракту, а также лиц, находящихся на иждивении. Ранее в Совете Федерации предложили прекратить обязанности по кредиту участника СВО в случае его гибели.

21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.