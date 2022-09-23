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Погибшим участникам спецоперации предложили простить выплаты по кредитам

В Совфеде предложили прекратить обязанности по кредиту участника СВО в случае его гибели

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В случае гибели или ранения участника специальной военной операции (СВО) его обязанности по кредиту предлагается прекратить — члены семьи, которые находятся на иждивении, не будут вносить по нему платежи. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму сенаторами Совета Федерации. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Также в России захотели ввести кредитные каникулы для участников спецоперации на Украине. Им могут предоставить льготный период, с уменьшенным размером платежей, либо дать освобождение от исполнения кредитных обязательств.

Изложенные в законопроекте предложения относятся как к мобилизованным гражданам, так и к тем, кто проходит службу по контракту.

Ранее в пятницу, 23 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по поводу того, как будут гаситься кредиты мобилизованных граждан, пока отсутствует.

22 сентября разъяснения по поводу отсрочек по кредитам для мобилизованных представил Центральный банк. Регулятор пояснил, что рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям разработать специальные программы реструктуризации и не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени).

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Варвара Кошечкина
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