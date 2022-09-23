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В Кремле заявили об отсутствии позиции по кредитам мобилизованных

Песков заявил, что вопрос кредитов мобилизованных прорабатывается в правительстве

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Решение по поводу того, как будут гаситься кредиты мобилизованных граждан, пока отсутствует, вопрос рассматривается в правительстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства. [Это] экономический сектор, очень важно там все просчитать и так далее. Пока четкая позиция не сформирована», — сказал Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля.

22 сентября разъяснения по поводу отсрочек по кредитам для мобилизованных представил Центральный банк. Регулятор пояснил, что рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям разработать специальные программы реструктуризации и не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени).

При этом обратиться за реструктуризацией кредита смогут и семьи граждан, близкие родственники тех, кто попадает под мобилизацию: супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

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Платон Щукин
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