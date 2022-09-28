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Поднятие тяжестей снизило риск преждевременной смерти

Ученые Национального института рака связали поднятие тяжестей с долгой жизнью

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Поднятие тяжестей, например гантелей, может почти вдвое снизить риск преждевременной смерти у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи Национального института рака, которые проанализировали данные о почти 100 тысячах участников старше 50 лет в США. Об этом сообщает издание StudyFinds.org.

Согласно результатам исследования, поднятие тяжестей делает тело стройнее, а также может улучшить психическое самочувствие. Тренажерные залы также являются социальной средой, что является еще одним фактором, связанным с более продолжительной и здоровой жизнью. Наилучшие результаты наблюдались у тех, кто сочетал поднятие тяжестей с аэробными упражнениями, а также у женщин.

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В целом аэробные упражнения и поднятие тяжестей снижают риск смерти на 41-47 процентов. Занятия тяжелой атлетикой без аэробных упражнений (умеренная и интенсивная физическая активность) снижали риск смерти на 9-22 процента в зависимости от количества. Например, одно или два занятия в неделю привели к снижению риска на 14 процентов. Только аэробные упражнения снижали риск преждевременной смерти на 24-34 процента.

За этой связью могут стоять несколько потенциальных биологических механизмов, в том числе увеличение мышечной массы и улучшение функций организма. Увеличение мышечной массы по отношению к жировой связано с нормальной гормональной функцией. Кроме того, занятия тяжелой атлетикой не только улучшают опорно-двигательный аппарат, но способствуют участию в социальном взаимодействии.

Согласно текущим рекомендациям по физической активности для всех взрослых, нужно уделять не менее 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю, или минимум 75 минут аэробной активности высокой интенсивности, или равное сочетание этих двух факторов.

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Александр Еникеев
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