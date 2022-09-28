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В Минцифры прокомментировали удаление приложений VK из AppStore

Максут Шадаев заявил, что решение Apple об удалении приложений VK юридически необоснованно

Фото: Clay Banks / Unsplash

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что решение Apple об удалении приложений VK из AppStore юридически необоснованно. Ведомство оценивает его как недружественное, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было, не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям», — прокомментировал он.

Ранее, в среду 28 сентября, Apple озвучила причину удаления приложений VK из AppStore. Представитель компании сообщил, что решение было принято в связи с новыми санкциями Великобритании. По его словам, Apple удалила учетные записи разработчиков, а сами приложения невозможно загрузить ни из одной точки мира.

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Денис Савосин
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