В Минцифры прокомментировали удаление приложений VK из AppStore
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что решение Apple об удалении приложений VK из AppStore юридически необоснованно. Ведомство оценивает его как недружественное, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было, не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям», — прокомментировал он.
Ранее, в среду 28 сентября, Apple озвучила причину удаления приложений VK из AppStore. Представитель компании сообщил, что решение было принято в связи с новыми санкциями Великобритании. По его словам, Apple удалила учетные записи разработчиков, а сами приложения невозможно загрузить ни из одной точки мира.