В Минцифры прокомментировали удаление приложений VK из AppStore

Максут Шадаев заявил, что решение Apple об удалении приложений VK юридически необоснованно

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что решение Apple об удалении приложений VK из AppStore юридически необоснованно. Ведомство оценивает его как недружественное, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было, не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям», — прокомментировал он.

Ранее, в среду 28 сентября, Apple озвучила причину удаления приложений VK из AppStore. Представитель компании сообщил, что решение было принято в связи с новыми санкциями Великобритании. По его словам, Apple удалила учетные записи разработчиков, а сами приложения невозможно загрузить ни из одной точки мира.