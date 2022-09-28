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Стала известна причина удаления приложений VK из AppStore

В Apple заявили, что удалили приложения VK из AppStore в связи с санкциями Великобритании

Фото: Unsplash

Apple объяснила причину удаления приложений VK из магазина AppStore. В компании заявили, что приняли такую меру в связи с санкциями Великобритании, сообщил The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дему.

«Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании. Чтобы соответствовать этим санкциям, Apple удалила учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, и приложения нельзя загружать из любого AppStore, независимо от местоположения», — говорится в заявлении Дема.

Представитель компании добавил, что пользователи, которые уже скачали эти приложения, смогут продолжать ими пользоваться.

26 сентября из AppStore исчезли все приложения холдинга VK.

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Денис Савосин
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