У VK появился новый совладелец

«Газпромбанк» передал 45 процентов акций компании «МФ Технологии», которая контролирует 57,3 процента голосующих акций VK, холдингу «Газпром-медиа», который таким образом оказывается новым совладельцем компании. Информация появилась на сайте самого холдинга.

В сообщении говорится, что «Газпромбанк» принял решение о внесении в качестве вклада в имущество «Газпром-Медиа Холдинг» пакета акций в размере 45 процентов уставного капитала АО «МФ Технологии». Теперь холдинг становится акционером «МФ Технологии».

Материалы по теме Подняли тревогу. Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе? Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год

2 декабря руководство страховой компании «Согаз», крупнейшим акционером которой является «Газпром», одобрило решение о покупке 45-процентного пакета акций компании «МФ Технологии», контролирующей 57,3 процента голосов холдинга VK (бывшего Mail.ru Group).

Продавцом выступил «Мегафон», владевший 45 процентами акций «МФ Технологии». Бенефициаром проданной доли считался холдинг Алишера Усманова USM Holdings, контролирующий «Мегафон». Усманов заявил, что считает владение VK важной частью своей истории и выходит из капитала компании на пике.