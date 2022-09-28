Военком в Крыму посоветовал мобилизованному сдать в дом престарелых больную мать

В Феодосии военком посоветовал мобилизованному сдать в дом престарелых лежачую мать

В крымской Феодосии военный комиссар посоветовал мобилизованному сдать в дом престарелых больную мать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По данным издания, 41-летний крымчанин, подпавший под частичную мобилизацию, служил в армии при Украине. У него есть звание рядового и вторая категория запаса.

После получения повестки житель Феодосии пришел в военкомат и попытался объяснить, что уже много лет ухаживает за лежачей матерью. Услышав это, военком заявил, что возьмет все хлопоты на себя — отправит женщину в дом престарелых.

После этого мужчину увезли в Севастополь. Друзья крымчанина вызвали комиссию врачей, собрали все справки, чтобы получить подтверждение, что его матери необходим постоянный уход.

Ранее сообщалось, что в Севастополе мобилизовали 47-летнего мужчину с сахарным диабетом и еще четырьмя диагнозами. В военкомате отказались проверять медицинские документы, на требования провести медкомиссию угрожают арестом.

24 сентября стало известно, что в Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения.