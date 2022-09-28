Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Военком в Крыму посоветовал мобилизованному сдать в дом престарелых больную мать

В Феодосии военком посоветовал мобилизованному сдать в дом престарелых лежачую мать

Фото: Константин Михальчевский /РИА Новости

В крымской Феодосии военный комиссар посоветовал мобилизованному сдать в дом престарелых больную мать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По данным издания, 41-летний крымчанин, подпавший под частичную мобилизацию, служил в армии при Украине. У него есть звание рядового и вторая категория запаса.

После получения повестки житель Феодосии пришел в военкомат и попытался объяснить, что уже много лет ухаживает за лежачей матерью. Услышав это, военком заявил, что возьмет все хлопоты на себя — отправит женщину в дом престарелых.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
Сегодня
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

После этого мужчину увезли в Севастополь. Друзья крымчанина вызвали комиссию врачей, собрали все справки, чтобы получить подтверждение, что его матери необходим постоянный уход.

Ранее сообщалось, что в Севастополе мобилизовали 47-летнего мужчину с сахарным диабетом и еще четырьмя диагнозами. В военкомате отказались проверять медицинские документы, на требования провести медкомиссию угрожают арестом.

24 сентября стало известно, что в Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о ядерном оружии
Глава ЛНР отправился в Москву
Политолог объяснил возможное смягчение санкций ЕС против России
Том Круз хотел обратить Дэвида Бекхэма в саентологию
Пульмонолог объяснил причины постоянной усталости из-за COVID-19
Раскрыты признаки травли ребенка в школе
Пушилин анонсировал новый этап боевых действий
Россиян предупредили об особенностях призыва с 1 октября в период мобилизации
Россиянам назвали риски при оформлении ВНЖ за границей
C 1 октября в России изменятся правила ОСАГО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.