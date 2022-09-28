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Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны

Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны и бороться за наследство артиста

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Брат российского певца Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил о том, что не сможет посетить похороны артиста. Об этом он сообщил в разговоре с KP.RU.

По словам 82-летнего родственника певца, проживающего в Канаде, приезд в Россию скажется на его здоровье. Толкач отметил, что в Москве ему будет негде разместиться, так как квартиру Моисеева занял его директор Сергей Горох.

«У меня не получится приехать на похороны. Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то. А во-вторых, мне даже некуда ехать: Сергей Горох уже давно захватил квартиру брата», — заявил родственник певца. О дате и месте похорон артиста пока неизвестно.

Толкач добавил, что не собирается вступать в борьбу за наследство исполнителя: «Мне мои друзья говорили: "Ты хочешь жить? Тогда даже носа не суй в Москву!" Мол, буду выходить из метро, а мне дадут кирпичом по голове — и будь здоров. Мы с женой не раз смотрели по русскому телевидению истории о наследстве знаменитых артистов. В них немало родственников пострадало. Это война не на жизнь, а на смерть».

Ранее брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Тело музыканта нашел Сергей Горох. Причиной смерти звезды стал инсульт.

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Анастасия Астахова
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