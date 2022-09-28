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Стало известно возможное место похорон Бориса Моисеева

Стало известно о планах похоронить Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Стало известно возможное место похорон российского музыканта Бориса Моисеева, сообщает ТАСС.

По информации источника издания, местом захоронения исполнителя может стать Троекуровское кладбище. «Знаю, что на Троекуровском похоронят», — рассказал собеседник издания, подчеркнув, что это только предварительное решение.

О дате прощания с Борисом Моисеевым пока ничего неизвестно.

Ранее брат музыканта Маркс Толкач отказался приезжать на похороны Моисеева из-за состояния здоровья, а также из-за того, что квартиру исполнителя занял его директор. Родственник певца отметил, что не будет бороться за наследство.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Причиной смерти певца стал инсульт.

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Анастасия Астахова
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