Стало известно возможное место похорон Бориса Моисеева

Стало известно о планах похоронить Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище

Стало известно возможное место похорон российского музыканта Бориса Моисеева, сообщает ТАСС.

По информации источника издания, местом захоронения исполнителя может стать Троекуровское кладбище. «Знаю, что на Троекуровском похоронят», — рассказал собеседник издания, подчеркнув, что это только предварительное решение.

О дате прощания с Борисом Моисеевым пока ничего неизвестно.

Ранее брат музыканта Маркс Толкач отказался приезжать на похороны Моисеева из-за состояния здоровья, а также из-за того, что квартиру исполнителя занял его директор. Родственник певца отметил, что не будет бороться за наследство.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Причиной смерти певца стал инсульт.