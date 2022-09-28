Названа причина смерти Бориса Моисеева

«Комсомольская правда» назвала инсульт причиной смерти 68-летнего Бориса Моисеева

Причиной смерти российского певца Бориса Моисеева стал третий инсульт. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Первый инсульт музыкант перенес в 2010 году, второй — через пять лет. По информации издания, «недавно» артиста вновь хватил удар, но окружение Моисеева не стало выносить это на публику.

Артист скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. Моисеева нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице в Москве.

В последние несколько лет неоднократно сообщалось об ухудшении здоровья певца. В 2020 году Моисеев называл подобные новости слухами.